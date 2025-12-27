CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bazı belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar üzerinden hukuk sistemine sert eleştiriler yöneltti.

Tanal, CHP’li belediyelerde henüz iddianame dahi hazırlanmamışken sabah saatlerinde operasyonlar yapıldığını, gözaltı kararları uygulandığını belirterek, buna karşın farklı belediyelerde açık iddialar ve Sayıştay raporları bulunmasına rağmen benzer işlemlerin yapılmadığını ifade etti.

“Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’nde, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde ve Melih Gökçek dönemine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar ile Sayıştay raporları ortadayken aynı hukuki süreçler işletilmiyor” diyen Tanal, hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini vurguladı.

Tanal açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Hukuk herkese eşit uygulanır. CHP’ye uygulanan hukuk, başkalarına uygulanmıyorsa bu hukuk devleti değildir. Bu; norm devleti değil, seçici devlettir. Bu; adalet değil, siyasi cezalandırmadır.

Herkes için aynı hukuk, herkes için aynı adalet istiyoruz.”

Açıklama, kamuoyunda yargının tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğü tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.