üyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediyesi tarafından Ulaş ilçesi Tecer Dağı mevkiinde hayata geçirilen Taş Kırma ve Eleme Tesisi’nin açılış törenine katıldı. Programa; Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Destici: Sivas Belediyesi Türkiye’nin en başarılı ilk üç belediyesinden biri

Açılışta konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediyesi’nin çalışmalarını övgüyle değerlendirdi. Destici, son kamuoyu araştırmalarına dikkat çekerek, “Sivas Belediyemiz, yapılan anketlerde Türkiye’nin en başarılı ilk üç belediyesi arasında yer alıyor. Bizim nazarımızda ise birinci sırada. Hem verilen sözlerin tutulması hem projelerin hayata geçirilmesi hem de vatandaş memnuniyeti açısından Sivas’ta çok başarılı bir dönem yaşanıyor. Kısa süre önce yaptırdığımız saha çalışmaları da bunu açıkça ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

“Önce vatan, millet, bayrak ve ezan”

BBP’nin kuruluş felsefesine de değinen Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun ideallerinin bugün de yaşatıldığını belirtti. Destici, “Partimiz; 1993 yılında şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun öncülüğünde, önce vatan, önce millet, önce bayrak ve önce ezan anlayışıyla kurulmuştur. Türk dünyasının birliği idealini savunan bu dava, Türkiye’nin her köşesinden insanı; Kürt’üyle, Türkmen’iyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle kardeşçe bir arada yaşatma hedefiyle yoluna çıkmıştır. Şehadetinin üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen bu dava dimdik ayaktadır ve her geçen gün daha da güçlenmektedir. Allah’ın izniyle dünya var oldukça bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Uzun: Yıllık 1,5 milyon tonun üzerinde taş üretilecek

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da tesisle ilgili teknik bilgiler paylaştı. Uzun, “Toplam 610 dönümlük bir alan üzerinde yer alan taş ocağının 240 dönümünde tesis bulunuyor, kalan kısmı ise taş ocağı sahası olarak tahsis edilmiş durumda. Bu yatırımı hayata geçirmek için yaklaşık bir yıldır yoğun bir çalışma yürüttük. Alan düzenlemeleri, yol açma çalışmaları ve ihale sürecini tamamladık. Tesisimiz saatte 375 ton üretim kapasitesine sahip. Bu da Sivas’a yılda 1,5 milyon tonun üzerinde taş üretim ve kırma kapasitesi kazandırmak anlamına geliyor” diye konuştu.