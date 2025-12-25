Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen yeni yıl etkinliği, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Bütçe görüşmeleri ve yargı paketi maratonunun ardından bir araya gelen parlamento muhabirleri, yeni yılı mesleki dayanışma ve umut mesajlarıyla karşıladı.

YOĞUN KATILIM, GÜÇLÜ DAYANIŞMA

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yeni yıl buluşmasına, aktif görevdeki parlamento muhabirlerinin yanı sıra emekli gazeteciler, basın camiasından çok sayıda davetli ve sektör temsilcileri katıldı. Etkinlik, Meclis gündeminin yoğun temposu sonrası gazeteciler için kısa da olsa bir nefes alma imkânı sundu.

BAŞKAN AKTAŞ’TAN DUYGUSAL VE ANLAMLI KONUŞMA

Etkinlikte konuşan PMD Başkanı Kemal Aktaş, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Aktaş, bu yıl dernek binasında teknik koşullar nedeniyle etkinliği gerçekleştiremediklerini belirterek, daha geniş katılım sağlamak amacıyla Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’ni tercih ettiklerini ifade etti.

