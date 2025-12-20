İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü finansmanıyla Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Eğitimde Diriliş Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında, dereceye giren öğrencilere Vali Yardımcısı İlhami Doğan tarafından ödülleri verildi.

Doğan, ödül alan öğrencileri ve onları yetiştiren öğretmenleri kutlayarak, proje kapsamında gelecek hafta düzenlenecek gezi programı için öğrenci ve öğretmenlere hayırlı yolculuklar diledi.

Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Kamil Koç ise projeye destek verenlere teşekkür etti.