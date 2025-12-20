Kıvanç Tatlıtuğ’un setlere hangi projeyle döneceği merak edilirken, ünlü oyuncunun yeni adresi netleşti. Kulislerden sızan bilgilere göre Tatlıtuğ, Bozdağ Film imzası taşıyan ve Disney Plus için hazırlanan yeni dizi “Dönence” ile anlaşma sağladı.

Yapımcılığını Bozdağ Film’in patronu Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği dizinin senaryosu, Mehmet Bozdağ ve Bekir Kerem Kurt tarafından kaleme alınıyor. 8 bölüm olarak planlanan “Dönence”nin, Disney Plus’ın iddialı yerli yapımları arasında yer alması bekleniyor.

AJAN ALİ KARAKTERİYLE EKRANA DÖNECEK

Mart ayı itibarıyla sete çıkması planlanan diziyle ilgili kulislerde dolaşan ilk bilgilere göre “Dönence” bir ajan hikâyesiolarak izleyici karşısına çıkacak. Kıvanç Tatlıtuğ, dizide “Ali” karakterine hayat verecek. Aksiyon ve gerilim unsurlarının ön planda olacağı yapımın yönetmen koltuğunda kimin oturacağı ise henüz netleşmedi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Disney Plus için çekilecek bu projeyle uzun bir aranın ardından yeniden setlere dönmesi, hem dijital platform izleyicileri hem de dizi dünyasında büyük heyecan yarattı.