Beypazarı Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek, 28. Uluslararası Kültür Festivali 26-28 Eylül tarihlerinde başlıyor. Ankara'nın ilçelerinden etkinliğe katılmak isteyen misafirler için ücretsiz EGO seferi düzenleyecek.

Ulus Gençlik Parkı önünden kalkacak otobüs seferlerinin güzargahı şöyle: Akköprü, Varlık, Jandarma, Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı, Şaşmaz, Başer, Sincan Kavşağı, Törekent ve Yenikent duraklarından geçecek olup, dönüşler Beypazarı Terminalinden 23:00'de kalkışı gerçekleşecek.

Etkinlikte Beypazarı'nın kültür ve sanatı tanıtılacak olup, vatandaşlar geçmişten geleceğe bir yolculuğa çıkacak. Organizasyonun açılışı 26 Eylül Cuma günü düzenlenecek.