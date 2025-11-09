Ankara'da seyir halindeki motosikletten açılan ateşte, tabancadan çıkan kurşunlar, bu sırada yoldaki bir kişiye isabet etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Seyir halindeki motosikletli şüpheli, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde silahla etrafa rastgele ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, o sırada cadde üzerinde yol ayrımında bulunan bir kişiye isabet etti. Şüpheli, motosikletiyle Tunalı Hilmi Caddesi yönüne kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde 10'dan fazla boş kovan tespit edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.