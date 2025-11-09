Edinilen bilgilere göre, Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinin geçen ay silahla kurşunlanması olayıyla ilgili İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, olayla bağlantılı oldukları belirlenen Emirhan Ş. ve Ömer T. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.