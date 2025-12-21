Kaza, gece yarısı Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Bülent U. (27) yönetimindeki 16 KBU 70 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünden çıkıp, kaldırımdaki trafik levhalarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, araçtan indikten sonra epilepsi nöbeti geçirerek yere yığıldı. Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.