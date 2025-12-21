Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün Yalova’daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan cinayet soruşturmasında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinden yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay sonrası sessizliğini bozan Gülter, hakkındaki suçlamalara sert sözlerle karşılık verdi.

Soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı. Yapılan teknik ve adli incelemeler sonrasında Gülter, cinayet şüphelisi sıfatıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken Sultan Nur Ulu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"Vicdanım rahat"

Cezaevinden açıklamalarda bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, toplum tarafından haksız yere suçlandığını vurgulayarak “Beni herkes katil ilan etti ama vicdanım rahat. Kardeşimi bana düşman edemezsiniz. Ben annemin kızıyım ve dimdik ayaktayım. Bu süreç ne kadar uzun sürerse sürsün mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim. Eninde sonunda aklanacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Arkadaşına tepki gösterdi

Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesine de sert tepki gösterdi. Ulu’nun, Güllü’nün ölümünde kızının sorumlu olduğunu öne sürmesine şaşırdığını dile getiren Gülter, “Benden korktuğunu söyleyen Sultan, aylarca yanımda kaldı, omzumda ağladı. Böyle bir şeyi ondan asla beklemezdim” dedi.

"Uğradığım bu zulmün başlangıcı Ferdi Aydın’dır"

Ayrıca annesinin eski patronu Ferdi Aydın’ı da işaret eden Gülter, yaşadıklarının arkasında onun olduğunu iddia ederek, “Uğradığım bu zulmün başlangıcı Ferdi Aydın’dır. Kendisini Allah’a havale ediyorum” diye konuştu.

"Bir gün buradan çıkacağım"

Açıklamalarının sonunda adalete olan inancına vurgu yapan Tuğyan Ülkem Gülter, “Burada olmanın acısıyla birlikte haklı olmanın verdiği bir huzur da var. Beni suçlayanları anneme şikayet ettim. Bir gün buradan çıkacağım ve adalet er ya da geç yerini bulacak” sözleriyle kararlılığını dile getirdi.