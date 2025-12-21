Kaza, saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Pınarbaşı Sokak’ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan Abdullah B. yönetimindeki 16 R 9574 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 16 PM 756 ve 43 AP 048 plakalı otomobillere çarptı. Kamyonetiyle kaza yaptığı bölgeden uzaklaşmaya çalışan Abdullah B., daha sonra park halindeki 16 F 1256 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kamyonet sürücüsü kazanın ardından aracını bırakıp, bölgeden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan sürücünün yapılan alkol kontrolünde 2.49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Abdullah B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 620 lira idari para cezası kesilip, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.