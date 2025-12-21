Associated Press’e (AP) konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki ABD’li yetkiliye göre, ABD güçleri Venezuela kıyıları açıklarında uluslararası sularda yaptırım uygulanan ikinci bir ticari gemiye müdahale etti.

Yetkililer, operasyonda herhangi bir direnişle karşılaşılmadığını, gemi mürettebatının ABD güçlerinin gemiye çıkmasına izin verdiğini aktardı.

ABD Daha önce de petrol tankerine el koymuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu müdahalenin “haklı gerekçelere dayandığını” belirtmiş ve tankerin ABD’nin kontrolünde tutulacağını ifade etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise tankerin, yaptırım listesinde yer alan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) petrol taşıdığı iddiasıyla alıkonulduğunu savunmuştu.

Venezuela’dan sert tepki

Venezuela yönetimi, ABD’nin müdahalesini “açık bir hırsızlık” olarak nitelendirmiş ve konuyu uluslararası platformlara taşıyacağını açıklamıştı. Olay, ABD-Venezuela ilişkilerinde tansiyonun yeniden yükselmesine neden olurken, uluslararası deniz hukuku ve yaptırımlar konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi.