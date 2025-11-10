Olay, Rize merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nde meydana geldi. Katıldıkları mevlit yemeğinin ardından rahatsızlanan 94 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelerde başvurdu. Yapılan ilk incelemede, kişilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Konuyla ilgili Rize İl Sağlık Müdürlüğünce açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Muradiye Beldesi Delihasan Mahallesi’nde bir vatandaşın evinde verilen yemek sonrası, tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi sonucu toplam 94 vatandaşımız bulantı ve kusma şikayetleriyle ilimizdeki hastanelere başvurmuştur. Hastalarımızın genel durumları iyi olup, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmakta ve süreci yakından takip edilmektedir. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numuneler alınarak laboratuvar incelemeleri başlatılmıştır” denildi. (DHA)

Kaynak: DHA