Kaza, gece saatlerinde Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları tespit edilemeyen iki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, aynı aileden Yeliz B., Ayhan B., Hayrunisa B. ve Yüksel Özlem B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)