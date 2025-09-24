Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin konferans salonunda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan parti üyeleri ve milletvekilleri katıldı.

“Çalmadık, çalmayacağız!”

Mansur Yavaş açıklamasına şu sözlerle başladı: "Bu açıklamayı savunma için yapmıyoruz. Konser işini defalarca açıkladık. Geçmişe yönelik bütün konserleri tek tek incelettik. Herhangi bir kamu zararı çıkmadı. Bilirkişinin uzman kişilerden oluşması gerekirdi. Yapılan itirazlar sonucunda Ankara başsavcılığı da yeni bir inceleme başlatmış. Bir bilirkişi heyeti tespit etmiş. Savcılığa dilekçeler verildi; Mercedes marka aracı Mercedes ile kıyaslayın denildi. Bize verilen hak edişe 146 kişi 15-20 gün çalışmış, günlük 20 bin lira alan da var 100 bin lira alan da var. Bunların konaklamaları, ekipmanları var. Biz adalet istiyoruz. Şimdiden herkesin peşinen suçlu gösterilmesini talep etmiyoruz. İnceleyin diyoruz. Konserle ilgili benim savunacak hiçbir şeyim yok. Sabaha karşı evlerinden apar topar alındılar. Bir tanesi hariç tamamı bizden önceki dönemden. Emniyete çağırdınız da gelmediler mi? Gökçek ve ailesine hesap sorulmadan asla adaletten bahsedemezsiniz. Doğru duvar yıkılmaz. Biz ispat için geldik; çalmayacağız çaldırmayacağız."

“Gökçek ve ailesi hapise girmeden bize adaletten bahsetmeyin!”

Mansur Yavaş açıklamarına Melih Gökçek ve ailesinin yargılanması gerektiğini vurgulayarak devam etti. Yavaş’ın açıklaması şu şekilde; “Bize adaletten bahsetmeyin. Gökçek ailesi tümüyle hapse girmeden bize adaletten bahsetmeyin. Yeter ki delilleri değerlendirsinler. Herkes adil bir şekilde yargılansın. Talebimiz budur. 15 Temmuz 2016. Bu insanın FETÖ’cülerle ilişkisine dair... Genel sekreteri kaçak. Şikâyet ediliyor ve FETÖ'den hakkında tahkikat başlıyor. Ama bir şey yapmıyorlar. Herkes yargılanırken, 2016'dan itibaren hiçbir şey yapmıyorlar. Ama şu ortaya çıkıyor: Nazlandı nazlandı, aralık ayında görevi bıraktı. Gökçek'in hiçbir HTS kaydı bu dosyada sorgulanmıyor. Çünkü çıktı televizyona, 'Beni cinler kandırdı' dedi. Oğlu Osman, 2010’lu yıllarda Ankara’nın mütevelli heyetinde. Eşi okul yaptırmış. Bu kriterler yargılanması için yetmiyor mu? Bunlarla ilgili takipsizlik kararı verildi. Bu ailenin soruşturmadan muaf olduğunu anladık"

Ayrıntılar geliyor..