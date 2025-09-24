İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun "Yapılabilir" kararına karşın bugün toplanan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti. YSK, valilik ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yollanan talep yazısının ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurul'un daha önce 2010'da verdiği iki karara atıf yaparak başlamış olan kongre sürecinin durdurulmasının anayasaya göre mümkün olmadığını vurguladı. Başlamış olan kongrenin devamına karar verildiğini açıkladı