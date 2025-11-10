ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecek. Tarihi nitelik taşıyan bu görüşme, Beyaz Saray’a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olması bakımından dikkat çekiyor.

Trump ile Şara arasındaki görüşmede, Suriye’nin savaş sonrası yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik iş birliği fırsatları, ABD yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi, DEAŞ’ın ülkedeki varlığının sona erdirilmesi için yürütülen ortak mücadele, ayrıca silahlı grupların merkezi hükümetle entegrasyonu ve Suriye ordusunun tek komuta altında birleşmesi gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

Uzmanlar, bu görüşmenin hem Washington-Damascus ilişkilerinde yeni bir sayfa açabileceğini hem de Orta Doğu’daki dengeleri değiştirebileceğini değerlendiriyor.