Yönetim Kurulu, Bilecik ve Uşak’ta yayımlanan iki yerel gazetenin isim değişikliği taleplerini değerlendirerek uygun buldu. Kararla birlikte her iki yayın da yeni isimleriyle yayın hayatına devam edebilecek.

Basın Mensuplarına Faizsiz Borç Desteği

Basın İlan Kurumu, basının güçlendirilmesine yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Kurum, 195 sayılı Kanun, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 219 sayılı Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararı kapsamında basın çalışanlarına faizsiz borç ve yardım sağlıyor.

Bu çerçevede, resmî ilan yayımlama hakkına sahip süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 4 basın mensubunun borç para talepleri kabul edildi.

Karar doğrultusunda her bir basın çalışanına 12.000 TL olmak üzere toplam 48.000 TL faizsiz borç para verilmesine, ödemelerin ise 12 ay vadeli olarak yapılmasına hükmedildi.

Destekler Sürecek

Basın İlan Kurumu, yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat eden gazetecilerin ihtiyaç sahibi ailelerine yönelik sosyal desteklerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor.