Papa 14. Leo, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı’na dikkat çekerek, “Doğrusu, bu günlerde beni en çok üzen şeylerden biri, Rusya’nın Noel ateşkesini reddetmiş görünmesidir. İyi niyetli tüm insanlara bir kez daha çağrıda bulunuyorum. En azından İsa’nın doğumunun bayramında, bir günlük barışa saygı gösterilsin. Belki bizi dinlerler ve dünya genelinde 24 saatlik tam bir barış olur” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ve Gazze’deki durumla ilgili sorulara yanıt veren Papa Leo, bölgedeki hassasiyete dikkat çekerek, “Hala çok kırılgan olan bir durumun ortasında bayramı kutlamaya çalışıyorlar. Umuyoruz ki barış anlaşması ilerleme kaydedecek” dedi.

Papa 14. Leo ayrıca, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa’nın yakın zamanda bölgeyi ziyaret ettiğini ve Gazze’deki Kutsal Aile Kilisesi Rahibi Gabriel Romanelli ile kısa süre önce telefonda görüştüğünü aktardı.