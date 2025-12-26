Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi amacıyla ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, yılbaşında tüketimi artan ürünlerin üretildiği ve satıldığı işletmelere yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında özellikle tatlı imalathaneleri, kuruyemişçiler ve gross marketler mercek altına alındı. Satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ile saklama koşulları titizlikle incelenirken, işletmelerin iş yeri ruhsatları ve gerekli evrakları da kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde etiketsiz gıda ürünü satan ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Fethi Yaşar, “Gerekli kurallara uymayan işletmelere affımız yok” diyerek denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Yenimahalle Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edildiğini belirterek, vatandaşlardan da karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi.