“Genç Ahiler Kırşehir’de Buluşuyor Projesi” kapsamında kentte bir araya gelen gençler, Neşet Ertaş ve babası **Muharrem Ertaş’ın Bağbaşı Mahallesi’ndeki kabirlerini ziyaret ederek dua etti ve mezarlara çiçek bıraktı. Ziyaret sırasında Gençlik Merkezi görevlileri, Ertaş ailesi ve müzik kültürü hakkında gençlere bilgi verdi.

Gençler, Kültür Evi’ni Gezdi

Ziyaretin ardından gençler, Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evini gezdi. Burada Kırşehir ve Orta Anadolu’nun yetiştirdiği saz ve söz sanatçıları hakkında bilgi alan gençler, müzik aletlerini inceleme imkanı buldu. Etkinlikte, Neşet Ertaş’ın balmumu heykeli de gençler tarafından yakından incelendi ve ünlü türküleri “Neredesin Sen” eşliğinde dinlendi.

Çakmakçı: “Gençlerimiz Bu Kültürü Yaşıyor”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 81 ilden gelen gençlerin Ahilik kültürü ve Kırşehir’in müzik geleneğini yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirtti. Çakmakçı, “Neşet Ertaş, Kırşehir için çok değerli bir sanatçımız. Gençlerimiz, etkinliklerde türküleriyle hem eğleniyor hem de kültürü öğreniyor” dedi.

Çakmakçı, gençlerin kültür evinde müzik aletlerini ve Türk Halk Müziği sanatçılarının görsellerini inceleme şansı bulduğunu, balmumu heykelinin yanında türkülerini dinlerken adeta Ertaş ile aynı odada hissettiklerini kaydetti.

Gençlerden Etkinlik Hakkında Görüşler

Uşak’tan gelen Canan Özbay, Kırşehir’in tahmininden daha güzel olduğunu vurgulayarak, “Her adımda Neşet Ertaş’ı hissedebiliyorsunuz, türküleri her yerde yankılanıyor” dedi.

Manisa’dan gelen Reyyan Demirci ise “Ertaş’ın kabrine ilk kez geldim, Gönül Sultanları Evi’ni çok beğendik” ifadelerini kullandı. Giresun’dan gelen Mert Mustafa Yayla, balmumu heykeliyle Ertaş’ı canlı canlı gördüklerini ifade etti.

Tokat’tan Fatma Nur Fırıldak, “Şehrin neresine gidersek gidelim Ertaş’ı anlatan bir şey var. Kırşehir, Neşet Ertaş’a sahip çıkıyor” derken, Van’dan Kemal Sertkal gençlerin etkinlik boyunca Ertaş’ın türkülerini sanki kendisinden dinliyormuş gibi hissettiklerini söyledi.