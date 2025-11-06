Kırşehir'de jandarma ekiplerince müdahale edilen bir trafik kazasında, 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında, araçta bulunan bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Kimlik beyanında da zorluk çıkaran kişinin 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. olduğu belirlendi.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.