SÜMER TAŞKIRAN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir’in Buca ilçesindeki bir okulda Andımızı okumak isteyen öğrencilere okul müdürünün müdahalesine tepki gösterdi.

Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, “Bu hükumet Andımızı kaldırdı ama Danıştay bir karar vererek Andımızın kaldırılması kararını iptal etti. Dolayısıyla Andımız her yerde okunabilir. 10 Kasım'ın arifesinde buna hiç kimse müdahale edemez” ifadelerini kullandı.

Okul müdürünün tavrını kınayan Dervişoğlu, “Okul müdürünü kınamakla yetinmeyeceğim. Andımız kaldırıldığında ‘Andımızı, Tayyip Erdoğan'ın evinin önünde okutturmazsam namerdim’ diyen adam gibi de söylemeyeceğim. Ama siz beni tanıyorsunuz, verdiğim her sözün arkasında dururum” dedi.

Dervişoğlu, açıklamasının sonunda dikkat çeken bir ifade kullanarak, “Allah iktidar olmayı nasip ederse, İstiklal Marşı ve Andımızı onun kapısının önünde okutmak boynumun borcu olsun” diye konuştu.