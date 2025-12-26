Ocak: Kartalkaya Faciası ve Siyasette Sarsıcı Gelişmeler

Yılın ilk ayı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel yangını ile başladı. Yaklaşık 10 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi yaralandı. Facia sonrası 1 günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihmali bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı.

Ocak ayında sanat dünyası da iki büyük kayıp yaşadı. Ferdi Tayfur (79) ve ardından Edip Akbayram (75) hayatını kaybetti.

Siyasette ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Ay sonunda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.

Şubat: İmralı Mesajı ve İmamoğlu Soruşturmaları

Şubat ayının son haftasında DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından Abdullah Öcalan’ın “PKK silah bırakmalı ve kendini feshetmeli” mesajını kamuoyuyla paylaştı.

Aynı ay İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında peş peşe soruşturmalar açıldı. Hakaret, tehdit ve “resmi belgede sahtecilik” iddiaları gündeme gelirken, üniversite diplomasına ilişkin soruşturma büyük yankı uyandırdı.

Mart: İmamoğlu Tutuklandı, Sanat Dünyası Yasta

Mart ayının son haftasında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Görevden uzaklaştırılmasının ardından İBB Başkan Vekilliği’ne Nuri Aslan seçildi.

Ay boyunca sanat dünyası büyük kayıplar verdi. Filiz Akın, Osman Sınav ve Volkan Konak hayatını kaybederek Türkiye’yi yasa boğdu.

Nisan: İstanbul Depremi ve TÜRKSAT 6A

Nisan ayının son haftasında İstanbul 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremiyle sarsıldı. Can kaybı yaşanmadı.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete alındı. Erdoğan, Türkiye’nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen sayılı ülkeler arasına girdiğini açıkladı.

Mayıs: Terör Örgütünden Fesih Kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında yaptığı açıklamada terör örgütünün silah bırakma ve kendini feshetme kararı aldığını duyurdu.

Aynı ay Sırrı Süreyya Önder yaşamını yitirdi. Kartalkaya yangınına ilişkin açılan davada 13 şüpheli hakkında 1998’er yıl hapis istemi gündeme geldi.

Haziran: Yangınlar, Tahliyeler ve Büyük Kayıp

Yazın başlamasıyla orman yangınları Türkiye genelinde etkili oldu. Haziran ayında Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Ümit Özdağ, aldığı hapis cezasının ardından 17 Haziran’da tahliye edildi.

Temmuz: Şehitler ve Orman Yangınları

Temmuz ayında Ege ve Akdeniz’de çok sayıda yangın çıktı. Eskişehir-Seyitgazi’de çıkan yangına müdahale sırasında 10 görevli şehit oldu.

Ağustos: Deprem ve Savunma Sanayii Hamleleri

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yapı ağır hasar aldı.

ASELSAN’da düzenlenen törende Çelik Kubbe hava savunma sistemi envantere alındı.

Eylül – Ekim: BM Mesajı ve Konut Seferberliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendirdi.

Ekim ayında ise 500 bin sosyal konutluk “Yüzyılın Konut Projesi” açıklandı.

Kasım: Askeri Uçak Kazası ve Büyük Davalar

Kasım ayında C130 askeri kargo uçağı Gürcistan sınırında düştü, 20 asker şehit oldu. Aynı ay İBB’ye yönelik dev dosyada İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis talep edildi.

Aralık: Uçak Kazası ve Savunma Açıklamaları

Aralık ayında Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçak Haymana’da düştü. Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon teslimat takvimini açıkladı.

2025 yılı Türkiye için afetler, siyasi krizler, adli süreçler ve tarihi kararların bir arada yaşandığı bir yıl oldu. Yaşanan gelişmeler, hem iç politikada hem de uluslararası alanda Türkiye’nin gündemini derinden etkiledi.