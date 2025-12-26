Yapılan açıklamada, sakat futbolcuların son durumu şu şekilde paylaşıldı:

Ntcham’ın Tedavisi Sürüyor

Olivier Ntcham, sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) tespit edilen Evre 2 yaralanma nedeniyle tedavi ve rehabilitasyon sürecine devam ediyor.

Coulibaly Kontrollü Çalışıyor

Tanguy Coulibaly, sol diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) oluşan Evre 3 tam kat yırtık sonrası rehabilitasyon programını sürdürüyor. Oyuncunun salon ve saha çalışmalarına kontrollü şekilde devam ettiği belirtildi.

Celil Yüksel Sahaya Çıktı

Celil Yüksel’in sol el 4. tarak kemiğinde (metakarp) oluşan kırık nedeniyle uygulanan alçının sonlandırıldığı, thermoplast atel ile saha çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Afonso Sousa Salonda

Afonso Sousa’nın sol ayak bileğinde Anterior Talofibular Ligament ve Deltoid Ligament’i kapsayan çoklu bağ yaralanması, kemik ezilmesi ve kemik ödemi (bone bruise) tespit edildi. Portekizli futbolcunun tedavi sürecinin sürdüğü ve salon çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Bedirhan Çetin Rehabilitasyonda

Bedirhan Çetin, sağ diz ön çapraz bağında (Anterior Cruciate Ligament) oluşan total rüptür nedeniyle geçirdiği operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine devam ediyor. Genç oyuncunun da salon çalışmalarına başladığı bildirildi.

