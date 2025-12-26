Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzun yıllar uzman olarak görev yapan, MESVAK Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Konaklı; Ahilik eksenli eğitim anlayışıyla yürüttükleri projeleri, Avrupa Birliği destekli çalışmaları ve 500 bin çırak ve genci kapsaması hedeflenen “Ahi Gençler” projesini Sonsöz Gazetesi'ne anlattı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Malatya doğumlu olan Sayın Konaklı, eğitimini işletme alanında tamamladı. Devlet Planlama Teşkilatı’nda yaklaşık 20 yıl boyunca insan gücü planlaması, ücret ve gelirler, esnaf-sanatkâr ve küçük sanayi, mesleki ve yaygın eğitim ile sosyal hizmetler ve yardımlar alanlarında Planlama Uzmanı olarak görev yaptı.

2003 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’na, 2006 yılında ise Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine atanan Konaklı, 2021 yılı başında emekli oldu. Emekliliğinin ardından eğitimle bağını koparmayan Konaklı, halen Müteşebbis Gelişim Vakfı’nın (MESVAK) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

AHİLİK EKSENLİ BİR VAKIF: MESVAK

24 Haziran 1999 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak kurulan Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK); iş insanı yetiştirme, geliştirme ve yerel-bölgesel kalkınmaya mesleki eğitim yoluyla katkı sunma amacıyla faaliyet gösteriyor. Vakıf, Ahilik kültürünü merkeze alan yaklaşımıyla insan ve değer odaklı çalışmalar yürütüyor. MESVAK’ın faaliyetleri, yerel ve uluslararası projeler olmak üzere iki ana başlıkta toplanıyor.

