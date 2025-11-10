SÜMER TAŞKIRAN

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Aksakal mesajında, “Aramızdan ayrılışının 87. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuz saygı, minnet ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

DSP Lideri Aksakal, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemenin her yurttaşın görevi olduğunu vurgulayarak, “Emanetin olan laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, özgürlük, adalet ve emek değerlerinin en yükseğine taşınacaktır. Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

DSP lideri, Atatürk’ün düşüncelerinin bugün de Türkiye’nin en büyük yol göstericisi olduğunu belirterek, “O’nun aydınlattığı yolda yürümeye devam edeceğiz” ifadeleriyle mesajını tamamladı.