Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yılını şu sözlerle kutladı: "Fikirleriyle yolumuzu aydınlatan, mirasıyla sonsuza dek yaşayacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." diye konuştu.

10 Kasım 1938'de ne yaşandı?

10 Kasım 1938, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en hüzünlü günlerinden biridir.

O gün, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, saat 09.05’te Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.

Atatürk’ün vefatı, tüm Türkiye’de büyük bir yasa neden oldu.

Haber radyolardan, gazetelerden ve devlet kurumlarından halka duyuruldu.

Yurdun dört bir yanında insanlar derin bir sessizliğe ve hüzne büründü.

Cenaze töreni , 21 Kasım 1938’de Etnografya Müzesi’ne (Ankara) geçici olarak defnedilmesiyle tamamlandı.

10 Kasım 1953’te ise naaşı Anıtkabir’e taşındı.