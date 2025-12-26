Gözaltı kararı verilen isimler arasında Aliağa Futbol Kulübü forması giyen İbrahim Yılmaz ile Tire Futbol Kulübü oyuncusu Doğukan Çınar bulunuyor.

İbrahim Yılmaz’ın Sözleşmesi Feshedilmişti

Profesyonel liglerde forma giyen 1024 futbolcu arasında yer alan ve 31 yaşındaki golcü İbrahim Yılmaz, 10 Kasım tarihinde bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. Yılmaz, PFDK tarafından 1 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

Bu gelişmenin ardından 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini 22 Aralık’ta feshetmişti.

Doğukan Çınar’a 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Tire FK forması giyen 30 yaşındaki orta saha Doğukan Çınar da aynı soruşturma kapsamında 10 Kasım’da PFDK’ya sevk edildi. Çınar, kurul tarafından 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bahis operasyonunda Doğukan Çınar hakkında da gözaltı kararı verildi.

Ege Kulüplerinde Daha Önce Tutuklamalar Yaşanmıştı

Bahis soruşturması kapsamında daha önce de Ege Bölgesi kulüplerinden önemli isimler gündeme gelmişti. Yapılan incelemelerde kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları tespit edilen:

Manisa FK oyuncusu Kadir Kaan Yurdakul

tutuklanmıştı. Manisa FK, İstanbul’da tutuklu yargılanan Kadir Kaan Yurdakul’un sözleşmesini 9 Aralık’ta tek taraflı olarak feshetmişti.

Soruşturma Sürüyor

Yetkililerden alınan bilgilere göre, futbolda yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Gözaltı kararlarının ardından yeni tutuklamaların ve kulüplerle ilgili ek yaptırımların gündeme gelebileceği belirtiliyor.