Mamak Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 87’nci yılında düzenlenen törenle saygı, özlem ve minnetle andı.

Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen törende; Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Tören, Başkan Veli Gündüz Şahin’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte hayat kısa süreliğine durdu; katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

“Onun ilkelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Törende konuşan Başkan Veli Gündüz Şahin, Atatürk’ün fikirlerinin daima yol gösterici olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bugün bizler için büyük bir hüznün günü. Ancak aynı zamanda her 10 Kasım’da bir kez daha söz veriyoruz: Atatürk’ün ilkelerine sahip çıkmaya, Cumhuriyet’e gözümüz gibi bakmaya ve bu vatanı bizden sonraki kuşaklara daha güçlü bırakmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.