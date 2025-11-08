Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin yeniden bir barış sürecine ihtiyacı olduğunu vurguladı. Demirtaş, “Her gün aynı şeyleri yapıp aynı şekilde düşünerek ne değişebiliriz ne de değiştirebiliriz. Ezberleri bozmak, öfkeyi yenmek ve yeniden güven inşa etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan’a seslenen Demirtaş, “Lütfen somut adımlar atmaktan vazgeçmeyin. Onun bunun ne dediğine aldırmadan, cesur olun. Bu ülkenin 86 milyon vatandaşı artık barış istiyor” dedi.

Demirtaş, milletvekillerine yönelik bölümde ise “Yıllarca gençleri sınır ötesine gönderdiniz. Şimdi barışa giden bir kapı aralanmışken, biraz da siz risk alın. İmralı’ya gidip bu işi bitirin” çağrısında bulundu.

Demirtaş’ın açıklaması, MHP lideri Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde “Milletvekilleri İmralı’ya gidebilir” çıkışının ardından gelmesiyle dikkat çekti. Bu durum, siyasette yeni bir diyalog süreci başlayabilir mi sorusunu gündeme taşıdı.

Demirtaş, açıklamasını “Barış, cesaret ister. Kimse kaybetmeyecek, herkes kazanacak. Yeter ki samimi olalım” sözleriyle tamamladı.

İmralı süreciyle ilgili hükümetten ya da muhalefetten henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak Demirtaş’ın çıkışı, Ankara kulislerinde “barış arayışına yeni bir mesaj” olarak değerlendiriliyor.