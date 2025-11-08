Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rus doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Miçotakis, “Rus gazı arka kapıdan yani Türkiye’den Avrupa’ya girmemelidir. Bunun bir an önce yasaklanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın enerji bağımlılığını azaltma sürecinde Türkiye’nin Rus gazı için bir geçiş noktası haline gelmesinin riskli olduğunu belirten Miçotakis, bu durumun AB’nin yaptırım politikalarıyla çeliştiğini savundu.

Miçotakis ayrıca, enerji alanında Avrupa ülkelerinin ortak bir strateji izlemesi gerektiğini vurgulayarak, “Rusya’nın enerji kartını kullanmasına izin verilmemeli” dedi.

Açıklamanın ardından Atina yönetiminin, konuyu Avrupa Birliği nezdinde gündeme getirmeye hazırlandığı belirtiliyor.