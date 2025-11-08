Starttan itibaren temposunu koruyan Norris, 24 turluk yarışta hata yapmadan finiş çizgisine ilk sırada ulaştı. Genç sürücü, böylece sezonun altıncı sprint galibiyetine imza atarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Yarışın en dikkat çeken olayı ise Norris’in takım arkadaşı Oscar Piastri’nin kazası oldu. Henüz 6. turda pistin ıslak kısmına giren Piastri, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı. Kazanın ardından yarış kısa süreliğine durduruldu.

Yeniden başlayan bölümde Mercedes’in genç ismi Kimi Antonelli ikinci, Red Bull pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırayı aldı. Ferrari’den Charles Leclerc ve Carlos Sainz ilk beşi tamamladı.

Bu sonuçla Norris, genel puan tablosunda en yakın rakibi Piastri ile farkı açtı. İngiliz pilot, pazar günü yapılacak ana yarış öncesi moral depoladı.

McLaren takım patronu Andrea Stella, yarış sonrası yaptığı açıklamada “Lando bugün olgun bir performans sergiledi. Zor hava koşullarında kusursuz sürdü. Takım olarak gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Brezilya’daki sprint zaferiyle Norris, sezonun bitimine üç yarış kala şampiyonluk kapısını sonuna kadar araladı. Tüm gözler şimdi pazar günkü ana yarışta olacak.