Samsunspor Kulübü, futbolcusu Anthony Musaba ile ilgili kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Musaba’nın görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulüple olan ilişkisini fiilen sonlandırdığı ifade edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Musaba’nın kulüpten herhangi bir izin almadan antrenmana katılmadığı ve teknik direktörün kararı doğrultusunda görev almasının planlandığı müsabakada maç kadrosuna girmeyi reddettiği belirtildi.

FIFA Talimatları Vurgulandı

Samsunspor’un açıklamasında, FIFA talimatlarına da dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Sözleşmesi devam eden futbolcular, kulübün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez

Aynı şekilde, diğer kulüpler de kulüp izni olmadan futbolcularla temas kuramaz

Kulüp, Musaba’nın mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Disiplin İhlalleri Kayıt Altına Alındı

Açıklamada, Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlallerinin resmi olarak kayıt altına alındığı ve futbolcu hakkında gerekli disiplin sürecinin başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyuruldu.