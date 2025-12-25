Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü, vefatının 52. yılında Anıtkabir'deki mezarı başında andı. Anma törenine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanları, vekiller ve vatandaşlar katıldı. Anıtkabir’de düzenlenen törende İnönü’nün anıt mezarına çelenk bırakıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, İsmet İnönü’nün Türkiye Cumhuriyeti’ne ve demokrasiye yaptığı katkılar vurgulanırken, anma programı saygı duruşunun ardından sona erdi.

İsmet İnönü Kimdir?

İsmet İnönü, 24 Eylül 1884’te İzmir’de doğdu. Asıl adı Mustafa İsmet’tir. Osmanlı Harp Okulu ve Harp Akademisi’nden mezun olan İnönü, askerî kariyerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde önemli görevler üstlendi. Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi Komutanı olarak görev yapan İnönü, Birinci ve İkinci İnönü Muharebeleri’ndeki başarılarıyla adını tarihe yazdırdı. Bu zaferlerin ardından kendisine “İnönü” soyadı verildi.

Cumhuriyet’in ilanından sonra uzun yıllar başbakanlık yapan İsmet İnönü, 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı oldu. İnönü, bu görevini 1950 yılına kadar sürdürdü. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin savaşa girmemesi için izlenen denge politikası, İnönü döneminin en önemli özelliklerinden biri oldu. Çok partili hayata geçiş süreci de yine onun cumhurbaşkanlığı döneminde başladı. Cumhurbaşkanlığının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevini üstlenen İnönü, siyasi hayatını aktif şekilde sürdürdü. 25 Aralık 1973’te Ankara’da hayatını kaybeden İsmet İnönü, Anıtkabir’de defnedildi.

İsmet İnönü, asker, devlet adamı ve siyasetçi kimliğiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli isimleri arasında yer aldı.