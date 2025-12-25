Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 14 Kasım 1975 tarihli “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi” kapsamında yapılan değişiklikler onaylandı.

9-11 Şubat 2021’de kabul edilen değişikliklere ilişkin

5-6 Şubat 2025’te kabul edilen düzeltmeler

Bu düzenlemeler 1 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Türkiye-Belarus Arasında Vize Muafiyeti Genişletildi

21 Temmuz 2025’te Minsk’te imzalanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan protokole göre, Türkiye ile Belarus arasında vize muafiyeti kapsamı genişletildi.

Buna göre;

Kamyon, otobüs, tren, sivil uçak ve gemi sürücüleri

Mürettebat dahil uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı yapan vatandaşlar

Her 180 günlük dönem içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaf olacak.

Türkiye ile Arnavutluk Arasında Hibe Anlaşması

Resmi Gazete’de ayrıca, 5 Kasım 2025 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan Hibe Anlaşması’nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da yayımlandı.

Deprem Bölgeleri İçin Alman Kalkınma Bankası’ndan 1 Milyon Avro Hibe

“Depremden Etkilenen Bölgelerde Güvenli Okullar Projesi” kapsamında, Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında 3 Eylül 2025 tarihinde 1 milyon avro tutarında hibe anlaşması imzalandı.

Bu destek, deprem bölgelerinde güvenli eğitim altyapısının güçlendirilmesini amaçlıyor.

İstanbul’daki Güvenli Okullar İçin 250 Bin Avroluk Ek Destek

Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer anlaşmaya göre;

KfW, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İstanbul Valiliği arasında, Almanya tarafından sağlanan özel fonla finanse edilen “İstanbul’da Güvenli Okullar” projesi kapsamında 250 bin avro tutarında ek hibe sağlandı.