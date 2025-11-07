SÜMER TAŞKIRAN

"İMRALI MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kavuncu, “Terörsüz Türkiye” adıyla yürütülen sürecin endişe verici olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle otoriterleşme kurumsallaştı. Şimdi İmralı da bu sürece dahil edilerek karşımızda üçlü bir yapı oluşturulmak isteniyor” ifadelerini kullandı.

"KOMİSYONUN İMRALI'YA GİTMESİNİN ARKASINDA BAŞKA BİR AMAÇ VAR

Kavuncu, sürecin Meclis’in itibarı açısından büyük bir risk taşıdığını dile getirerek, “İmralı’ya gidilmesi sembolik bir amaç taşıyor.

Burayı meşrulaştırmak, meşru bir kanaat merkezi haline getirmek istiyorlar. Biz Meclis’in saygınlığını korumak zorundayız" dedi.

"KAMUOYU DA BU GİRİŞİME KARŞI"

Kavuncu, iktidara yakın bazı medya organlarının bile bu konuda olumsuz kamuoyu sonuçları yayımladığını belirterek,

“KONDA anketine göre halkın yüzde 62’si bu sürece inanmıyor, Kürt vatandaşlarımızın yarısı da iktidara güvenmiyor” dedi.

Toplumsal Çalışma Enstitüsü’nün araştırmasına göre ise, “Öcalan serbest bırakılsın mı?” sorusuna yüzde 87 “hayır” yanıtı verildiğini açıkladı. “METROPOLL verilerine göre de halkın yüzde 80’i Öcalan’ın serbest kalmasına karşı. Bu tablo, toplumun sürece güvenmediğini açıkça gösteriyor” dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI 2023'TE BU VAADİ SÖYLESEYDİ KAÇ SANDALYE ALIRDI?

Kavuncu, iktidara yönelttiği sert sorularla konuşmasına devam etti: “Eğer Cumhur İttifakı 2023 seçimlerinde ‘İktidara gelirsek terör örgütü başını umut hakkından faydalandıracağız’ deseydi, acaba bugün Meclis’teki sandalye sayısı ne olurdu? Milletin gözünün içine baka baka bu süreçleri yürütüyorsunuz" dedi.

"2026 BÜTÇESİ: TÜKENİŞ BÜTÇESİ"

Ekonomiye de değinen Kavuncu, 2026 yılı bütçesinin “milleti tüketmiş olan AK Parti iktidarının tükeniş bütçesi” olduğunu savundu. “Dünyada en yüksek enflasyona sahip beşinci ülke Türkiye. Venezuela, Güney Sudan, İran, Burundi ve ardından biz geliyoruz. 2026 için öngörülen yüzde 25-29 enflasyon hedefi, gerçekte yüzde 32’ye ulaşacak” dedi.

"VERGİLER MİLLETİ EZİYOR, ÜRETİM BİTME NOKTASINDA"

Kavuncu, hükümetin acımasız bir vergi politikası izlediğini belirterek, “Toplanan her 100 liranın 21,5 lirası faize gidiyor.

2015’te bu oran 12,5’tu. Halktan toplanan vergiler hizmete değil, faize aktarılıyor" dedi.

Üretimin de çöküşte olduğunu belirten Kavuncu, “Fabrikasını kapatıp makinelerini Tunus’a taşıyan sanayiciler var. Üretim adeta bitme noktasına geldi, sanayici kan ağlıyor" ifadelerini kullandı.

"VERGİ HARÇLARI ADETA HARAÇ HALİNE GELDİ"

Kavuncu, yurt dışından alınan cep telefonlarına getirilen kayıt ücretlerine tepki göstererek, “İstedikleri kayıt parası, telefonun fiyatından daha yüksek. Vatandaşı pahalı telefona mahkûm ediyorlar. Cep telefonunda da, araçta da dünyanın en pahalı ülkesi olduk,” dedi.

"ARAŞTIRMA ÖNERGELERİNDEN KORKMAYIN"

Borsadaki manipülasyon iddialarına değinen Kavuncu, “İktidara sesleniyorum; kaçmayın, korkmayın. Bu araştırma önergeleri size zarar vermez. Biz bunları milletin iyiliği için veriyoruz" dedi.

"EUROFIGHTER ALIMI: SAVRUKLUK VE PALNSIZLIK"

Savunma politikalarını da eleştiren Kavuncu, “Ne yaptığını bilmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. F-35 olmadı, F-16 olmadı, S-400’ler alındı ama kullanılmadı. Şimdi Eurofighter alımıyla aynı hatalar tekrarlanıyor" dedi.

Kavuncu, “Milli uçak ‘Kaan’la gurur duyarız ama ‘yerli ve milli’ dedikleri uçağın motoru bile dışarıdan geliyor,” diye konuştu.

"UYGUR TÜRKLERİ'Nİ DE DİNLEYİN"

AK Parti Gençlik Kolları’nın Çin ziyaretine değinen Kavuncu, “Gitmelerine karşı değiliz ama bunu bir tiyatroya çevirmeyin. Çin’de zulme uğrayan Uygur Türkleri’nin sesini de duyun, onları da dinleyin” dedi.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ YOKSA HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Basın toplantısının sonunda yargıya ilişkin soruları da yanıtlayan Kavuncu, “Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan bir iktidar var.

Yargı siyasete göre şekillenir hale geldi. Hukukun olmadığı yerde yatırım da olmaz, gençler de kalmaz,” dedi.

"SUÇLUYA SUÇLU, SUÇSUZA SUÇSUZ DENMELİ"

Selahattin Demirtaş’la ilgili değerlendirmesinde Kavuncu, “Görüşlerini tasvip etmiyor olabiliriz ama hukukun verdiği karara uymak zorundayız. Yargı, siyasete göre karar verirse ülke çok şey kaybeder” ifadelerini kullandı.