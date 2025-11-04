Torun, “Teklif edilen bütçe sanayiyi ayağa kaldırmak bir tarafa, zayıflattığınız sanayiyi yok edecek bir bütçedir.” diyerek sözlerine başladı. Türkiye sanayisinin uzun süredir durgunluk içinde olduğunu belirten Torun, “İmalat sanayinin milli gelirdeki payı 2021’de yüzde 22,1 idi; 2024’te 16,8’e, bu yılın ilk altı ayında ise yüzde 15,9’a kadar gerilemiş durumda.” ifadelerini kullandı.

Sanayide alarm zillerinin çaldığını vurgulayan Torun, “Tekstilci artık Türkiye’de kalmak istemiyor. Zor koşullara rağmen burada kalanlar ise ham madde ve ara mallarını yurtdışından ithal ediyor. Yani üretici Denizli’den, Ordu’dan kalkıyor Mısır’a gidiyor, sonra ürettiğini Türkiye’ye satıyor Burada kalan üreticiler ise pamuklu ipliği Bursa yerine Özbekistan’dan alıyor. Durum bu olunca, hazır-giyimde maalesef ithalat rekorları kırılıyor! Sermaye, döviz, istihdam; üretim unsurlarının her birini başka ülkelere kaptırıyoruz.” dedi.

CHP’li Torun, hükümetin “yerli ve milli” söylemini de eleştirerek, “Bu mu sizin yerli ve millilik politikanız? Üretim düşerken, sanayici finansman bulamazken, KOBİ’ler elektrik faturasını dahi ödeyemezken, tekstilci ülkeyi terk ederken siz hangi ‘yerli ve milli sanayiden’, hangi ‘milli teknoloji hamlesinden’ bahsediyorsunuz?” diye sordu.

Torun, Türkiye’nin erken sanayisizleşme sürecine girdiğini belirterek, “AKP iktidarı döneminde Türkiye ‘üreterek büyüyen’ bir ekonomi olmaktan çıkmış, erken sanayisizleşme sürecine girmiştir. Hizmet sektörü ve inşaat kontrolsüzce büyümüş, sanayinin ekonomideki payı hızla düşmüştür.” ifadelerini kullandı.

Bütçedeki önceliklerin yanlış olduğuna dikkat çeken Torun, “İktidarın yalnızca faiz ödemelerine ayırdığı tutar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 15 katından fazla. ‘Sanayinin geliştirilmesi ve yatırımların desteklenmesi’ için ayrılan pay ise toplam bütçenin yüzde 1’i bile değil.” dedi.

Torun, “Kalkınma iddiası taşıyan bir hükümetin, sanayiye, teknolojiye, üretime bu kadar düşük pay ayırması kabul edilemez! Sanayi 4.0’ı yakalamak isteyen bir ülke nasıl olur da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Diyanet İşleri Başkanlığı ile aynı bütçeyi reva görür?” sözleriyle iktidarı eleştirdi.

AR-GE harcamalarındaki yetersizliğe de dikkat çeken Torun, “AR-GE harcamalarının milli gelire oranı 2023’te yüzde 1,4, 2025’te tahminen 1,65, 2026 hedefi ise 1,77. OECD ortalaması yüzde 2,7 civarında. Yani Türkiye, OECD ülkeleri arasında sondan yedinci sırada.” dedi.

Torun, verilen teşviklerin etkinliğini sorgulayarak, “Milyarlarca liralık teşvik veriyorsunuz. Demek ki mesele sadece ‘teşvik vermek’ değil; mesela, verilen teşvikin kime, neye, nasıl gittiğini ve o kaynağın gerçekten teknolojik ilerlemeye dönüşüp dönüşmediğini takip etmektir. Şunu anlayın artık, yandaş firmalara yönlendirilen kaynaklar teknoloji üretmiyor, verimlilik yaratmıyor.” ifadelerini kullandı.

CHP’li Torun, TOGG örneğini de gündeme getirdi: “Onca kamu desteğine, teşvike, vergi istisnasına rağmen 2024 yılında 13,8 milyar lira zarar etmiş. Yani Türkiye’nin en çok desteklenen sanayi projesi bile sürdürülebilir bir üretim modeli kuramamıştır.”

Nitelikli iş gücü ve eğitim sistemine de değinen Torun, “Üniversiteler mezun veriyor ama sanayi aradığı elemanı bir türlü bulamıyor. Çünkü eğitim sistemi sanayiden kopuk, mesleki eğitim programları yetersiz. Eğitimli gençlerimiz, beyin göçüyle başka ülkelerin sanayisini büyütüyor.” dedi.