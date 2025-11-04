Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, “Nöbetçi Milletvekili” uygulamasının ilk adımı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) atıldığını duyurdu. Tanal, uygulamanın tanıtımı kapsamında ODTÜ öğrencileriyle bir araya gelerek kura çekimini birlikte gerçekleştirdi. Yapılan çekiliş sonucu seçilen bir öğrenci, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Nöbetçi Milletvekili” olarak görev yapacak.

Amaçlarının, gençlerin sözünü ve fikrini Meclis kürsüsüne taşımak olduğunu belirten Tanal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Demokrasinin kalbi Meclis’i, halkın sesiyle buluşturacak uygulamanın ilk adımını ODTÜ’de attık. Gençler siyasetin yarını değil, bugünün aklı, vicdanı ve gücüdür.”

Tanal’ın “Nöbetçi Milletvekili” projesi, gençlerin siyasete katılımını artırmayı ve Meclis’te gönüllü olarak görev alarak yasama süreçlerini yakından tanımalarını hedefliyor.