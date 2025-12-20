Hicri ay hesaplamalarına göre üç aylara bu yıl ikinci kez girilecek. 1 Ocak’ta başlayan üç aylar, yarın itibarıyla recep ayı ile yeniden idrak edilmeye başlanacak.

Müslümanlara manevi yoğunluk, ibadet ve muhasebe imkânı sunan üç aylar, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi kutsal geceleri de içinde barındırıyor. Bu dönem, dini hissiyatın arttığı, gündelik hayatın sorgulandığı ve manevi yenilenmenin ön plana çıktığı özel zaman dilimleri arasında yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü’nün “vakithesaplama.diyanet.gov.tr” adresinde yer alan bilgilere göre, üç ayların başlangıcı recep ayı ile idrak edilecek. Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı kutlanacak.

Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 15 Ocak’ta, “ramazanın müjdecisi” olarak nitelendirilen Berat Kandili ise 2 Şubat’ta idrak edilecek. Müslümanlarca “on bir ayın sultanı” olarak anılan ramazan ayı, 19 Şubat’ta başlayacak.

Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart’ta ihya edilecek. Ramazan Bayramı ise 20 Mart’ta karşılanacak.