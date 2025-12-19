AK Parti, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu TBMM Başkanlığına sundu.

Raporun 60 sayfa ve 15 başlıktan oluştuğu öğrenildi. Kamuoyunda gündem olan 'umut hakkı' konusunun AK Parti'nin raporunda yer almadığı bildirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, raporu TBMM Genel Sekreterliğine iletti. Gül, raporu teslim ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye'ye ilişkin AK Parti Grubunun komisyondaki üyelerinin katkıları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla hazırlanan raporu TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Raporun içeriğine ilişkin bilgi veren Gül, "15 başlıkta raporumuzu sunduk, 60 sayfalık bir rapor. Çok yoğun bir çalışmayla tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız, partideki yetkili, ilgili kurullarımızla birlikte değerlendirmemizi yaptık." dedi.

Edinilen bilgilere göre raporda PKK'lı teröristlere rehabilitasyon vurgusu yer alıyor. Kamuoyunda gündem olan 'umut hakkı' konusu ise AK Parti'nin raporunda yer almıyor. Suriye'de terör örgütü YPG'nin anlaşmaya uyma şartı da raporda yer alanlar arasında bulunuyor.