Gold Film imzalı, NOW TV’nin yeni iddialı dizisi “Sakıncalı”, yayın tarihiyle netleşti. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin paylaştığı dizi, 17 Kasım Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. “Annelikten büyük cinnet yoktur” sloganıyla tanıtılan yapım, daha ekrana gelmeden önce Venedik’te tanıtılan ilk yerli dizi projesiolarak dikkat çekmişti.

Yeni dizi, yayınlandığı gün Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları gibi yapımlarla reyting yarışına girecek.

Güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği “Sakıncalı” dizisinde Özpirinçci ve Bademci’ye; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Beyti Engin, Lidya Atlik, Seray Özkan, Umay Anadolu, Özgür Cem Tuğluk, Miray Akay, A