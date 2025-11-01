Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Meclisi’nin 30. Dönem Başkanlık Divanı seçimleri tamamlandı. 9-14 yaş aralığındaki 150 çocuğun oy kullandığı seçimlerde, Yaman Akman meclisin yeni başkanı seçildi.

Çocukların fikirlerini özgürce ifade etmelerine ve kent yönetiminde söz sahibi olmalarına imkân tanıyan ABB Çocuk Meclisi’nde bu yıl 30. dönem heyecanı yaşandı. Ankara’nın farklı ilçelerinden gelen çocuklar, yeni dönem başkanı ve asil üyeleri belirlemek üzere sandık başına gitti.

70 aday yarıştı, seçimler kapalı oylamayla yapıldı

Çocuk Meclisi’nde başkanlık için ilk turda 70 aday yarıştı. İkinci tura kalan 10 aday arasından en fazla oyu alan Yaman Akman, 30. Dönem Çocuk Meclisi Başkanlığı’na seçildi. Akman’a rozetini, bir önceki dönem başkanı Miray Eroğlu takdim etti.

Kapalı oylama yöntemiyle gerçekleştirilen seçimlerde çocuklar, demokratik bir süreçle yeni meclis yönetimini belirledi.