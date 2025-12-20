Karşılaşmayı hakemler Arzu Uzatöz ve Gizem Eller yönetecek. İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, mücadelede Galatasaray taraftarı salona alınmayacak. Ev sahibi ekip Göztepe, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

Biletler Satışta

Göztepe–Galatasaray Daikin karşılaşmasının biletleri 250, 300 ve 400 TL fiyatlarla satışa sunuldu. Maça ilginin yüksek olması beklenirken, İzmirli voleybolseverlerin tribünleri doldurması bekleniyor.

Puan Durumu ve Hedefler

Sultanlar Ligi’nde Galatasaray Daikin, oynadığı 12 maçta elde ettiği 8 galibiyetle 5’inci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, üst sıralara yaklaşmak için İzmir deplasmanından galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Göztepe ise 12 haftalık periyotta 3 galibiyetle 11’inci basamakta bulunuyor. İzmir temsilcisi, ligde kalıcı olma hedefi doğrultusunda kritik haftalarda puan ya da puanlar toplamayı hedefliyor.

Günün Diğer Maçları

Sultanlar Ligi’nde yarın oynanacak diğer karşılaşmalarda Aydın Büyükşehir Belediyespor, saat 15.00’te evinde Eczacıbaşı’nı ağırlayacak. Aras Kargo ise saat 16.00’da deplasmanda Bahçelievler Belediyespor ile karşılaşacak.

Sultanlar Ligi’nde haftanın maçları, zirve yarışını ve alt sıralardaki mücadeleyi yakından etkileyecek karşılaşmalara sahne olacak. Gözler özellikle İzmir’deki Göztepe–Galatasaray Daikin mücadelesinde olacak.