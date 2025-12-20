Onana, kariyerindeki zor dönemlerin kendisini geliştirdiğini vurgulayarak, “En çok keyif aldığım zamanlar zor zamanlardı” dedi. Tecrübeli kaleci, “Fedakarlık olmadan zafer olmaz. Eğer başarısız olmazsanız, zorluklardan geçmezseniz öğrenemezsiniz. Kariyerimdeki en büyük anlar, işlerin iyi gitmediği zamanlardı” ifadelerini kullandı.

Milli takımla Dünya Kupası’na katılamaması ve Şampiyonlar Ligi finali kayıpları gibi kırılma anlarına değinen Onana, bu süreçlerin kendisine önemli dersler kattığını belirterek, “Zaferler seni mutlu eder ama asıl öğrenme zor zamanlarda olur” diye konuştu.

“Hayatımın En İyi Dönemlerinden Birini Yaşıyorum”

Trabzon’daki yaşamından ve taraftarlarla kurduğu samimi ilişkiden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Onana, şehirle kısa sürede bağ kurduğunu söyledi. Denize yakın bir bölgede yaşadığını belirten yıldız kaleci, “Dürüst olmak gerekirse hayatımın en iyi dönemlerinden birini yaşıyorum. Yaşam tarzı açısından her şey harika” dedi.

Trabzon insanının sıcaklığına da değinen Onana, “Başta insanların bu kadar samimi olmasına alışık değildim ama bunun sevgi göstergesi olduğunu anladım. Taraftarlar çok tutkulu. Onlar benim adamlarım” ifadelerini kullandı.

“Sanki 20 Yıldır Kulüpteymişim Gibi”

Antrenman sürecine ve tesislere dair görüntülerin de yer aldığı videoda konuşan Onana, Trabzonspor’a kısa sürede adapte olduğunu vurgulayarak, “Sanki 20 yıldır kulüpteymişim gibi konuşuyorum” sözleriyle uyum sürecini anlattı.

Videonun sonunda mutluluğunu bir kez daha dile getiren Kamerunlu kaleci, “Çok mutluyum, bana güvenin. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Şikayet edemem, burada olmaktan çok mutluyum” diyerek sözlerini noktaladı.