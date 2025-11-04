ABD siyasetinin en tartışmalı figürlerinden biri olan eski başkan yardımcısı Dick Cheney, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Cheney’nin ailesi, ölüm nedeninin kalp ve akciğer rahatsızlıklarına bağlı komplikasyonlar olduğunu açıkladı.

Amerikan siyasetinde “gölge başkan” olarak anılan Dick Cheney, özellikle George W. Bush yönetimi döneminde aldığı kararlarla uzun yıllar kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Cheney, 2001–2009 yılları arasında başkan yardımcılığı görevini yürüttü ve bu dönemde 11 Eylül saldırıları sonrası ABD’nin dış politikasında belirleyici bir rol oynadı.

Irak ve Afganistan müdahalelerinin mimarlarından biri olarak gösterilen Cheney, “önleyici savaş doktrini”nin savunucuları arasındaydı. Destekçileri onu güçlü bir lider olarak tanımlarken, eleştirmenleri dünya barışını sarsan politikalara öncülük etmekle suçladı.

Dick Cheney Kimdir?

Wyoming doğumlu olan Cheney, siyaset sahnesine genç yaşta adım attı. 1970’lerde Beyaz Saray’da danışman olarak görev aldı, ardından Savunma Bakanlığı koltuğuna oturdu. 1990’larda özel sektöre geçerek enerji devi Halliburton’un CEO’su oldu. Bu görevi sırasında kazandığı ekonomik gücün, ilerleyen yıllarda siyasetteki etkisini artırdığı yorumları yapıldı.

Uzun süredir kalp rahatsızlığı bulunan Cheney, 2012 yılında kalp nakli olmuştu. Son yıllarda kamuoyu önüne pek çıkmayan eski başkan yardımcısı, zaman zaman kızı Liz Cheney’nin Cumhuriyetçi Parti içindeki muhalif çizgisine verdiği destekle gündeme gelmişti.