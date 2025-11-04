UNESCO’nun 3 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen 43. Genel Konferansı’nda alınan kararla, 15 Aralık tarihi resmen “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan edildi. Türk Dili Kurumu’ndan yapılan açıklamada, kararın hem diplomatik hem de kültürel açıdan büyük bir kazanım olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bu karar, devletlerimizin diplomatik bir başarısı olmasının yanı sıra, Türk dillerinin kadim medeniyet mirasının evrensel bir değer olarak tescillenmesidir” ifadeleri yer aldı.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve Türk devletlerinin ortak çabalarıyla hazırlanan teklifin kabul edilmesi, Türk dillerinin korunması ve gelecek nesillere güçlü biçimde aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. 15 Aralık tarihinin seçilmesinin de sembolik bir anlam taşıdığına dikkat çekildi. Bilindiği üzere, Danimarkalı dilbilimci Vilhelm Thomsen, 15 Aralık 1893’te Orhun Yazıtları’nı çözerek Türk dilinin köklü geçmişini dünyaya duyurmuştu.

UNESCO kararının Türk dünyasının kadim kültür merkezlerinden Semerkant’ta açıklanması da, Türk dilinin tarihî kökleriyle olan bağını vurgulayan önemli bir detay olarak öne çıktı.

Türk Dili Kurumu, açıklamasında “Bu anlamlı günün mimarı olan UNESCO Türkiye Millî Komisyonu başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor; Türk dünyasının ve güzel Türkçeyi konuşan, öğrenen tüm gönül dostlarımızın ‘Dünya Türk Dili Ailesi Günü’nü en içten duygularımızla kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.