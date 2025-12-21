Süper Lig’in ilk yarısını Eyüpspor galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe’de maçın en dikkat çeken gelişmelerinden biri Talisca’nın yaşadığı sakatlık oldu. Mücadelenin ikinci yarısında ağrı hisseden yıldız oyuncu, oyuna devam edemeyerek kenara alınmıştı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Anderson Talisca’nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Medicana Sağlık Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzun sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Talisca’nın sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili net bir süre verilmezken, oyuncunun durumu gün gün takip edilecek. Teknik heyet ve sağlık ekibi, yıldız futbolcunun iyileşme sürecine göre hareket edecek.