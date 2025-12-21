Tokat’ta kamyonetin kamyonla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi mevkisinde meydana geldi. Tokat yönünden Sivas istikametine seyir halinde olan Selim Bozkurt (33) yönetimindeki 38 AAV 895 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ethem Yalçın (51) idaresindeki 58 AGA 223 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette yolcu olarak bulunan Hayrettin Kıraç’ın (32) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler Selim Bozkurt ile Ethem Yalçın, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Kıraç’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.