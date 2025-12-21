Olay, Adana-Hatay Otoyolu Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Motosikletini kontrolsüz ve son derece tehlikeli bir şekilde kullanan sürücünün görüntüleri kısa sürede tepki topladı. Paylaşımlar üzerine yapılan ihbar sonrası polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde;

ehliyetsiz araç kullanmak,

abartı egzoz kullanımı,

plakasız araçla trafiğe çıkmak, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ifade verdi İçeriği Görüntüle

kask takmamak,

trafiği tehlikeye düşürmek

gibi çok sayıda ihlal belirlendi. Bu kapsamda sürücüye toplam 63 bin 326 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca motosiklet trafikten menedilerek otoparka çekildi. Yetkililer, özellikle sosyal medya uğruna yapılan tehlikeli sürüşlerin hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını riske attığını vurgulayarak, denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Yetkililerden uyarı: Trafik kurallarını ihlal eden ve bunu sosyal medyada teşvik eden paylaşımlara karşı yasal işlemler artarak devam edecek.